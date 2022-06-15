Дмитрий Баринов допустил, что может уйти из «Локомотива» этим летом

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов допустил, что может покинуть клуб этим летом.

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — приводит ТАСС слова Баринова.

25-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив». Портал Transfemarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.