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Дмитрий Баринов допустил, что может уйти из «Локомотива» этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Известия

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов допустил, что может покинуть клуб этим летом.

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — приводит ТАСС слова Баринова.

25-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив». Портал Transfemarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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 2 : 1
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

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Крылья Советов

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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