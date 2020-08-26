На 75-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит» арбитр Станислав Васильев удалил защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева, который несколькими минутами ранее угодил сопернику прямой ногой в голеностоп.

Судья достал красную карточку только после того, как в его действия вмешались видеоассистенты Михаил Вилков и Антон Кобзев, а сам он очень долго изучал видеоповторы.

Скопинцев не использовал чрезмерную силу, не прыгал издалека в соперника, фол произошел внизу. Странно, что судьи вынесли такое решение, в результате которого был удален динамовец. Очевидно, что с Васильевым не согласился главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков, сам в прошлом арбитр. (Александр Бобров)