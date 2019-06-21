"Динамо" разгромило словенский "Рудар"

"Динамо" в товарищеском матче разгромило словенский "Рудар". Голами отметились Самба Соу, Вячеслав Грулев и Федор Черных.
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"Динамо" – "Рудар В" – 3:0 (2:0)
Голы: Соу, 6 (1:0). Грулев, 30 (2:0). Черных, 66 (3:0).
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Рыков (Темников, 46), Калинин (Липовой, 46), Козлов (Морозов, 46), Жоаузинью (Терехов, 46), Тетте (Черных, 46), Соу (Ордец, 46), Кардозу (Плиев, 46), Грулев (Марков, 46), Панченко (Москвичев, 46).
21 июня. Горнья Радгона. Стадион "Gornja Radgona Stadium".
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