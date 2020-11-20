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«Динамо» победило «Арсенал» в матче молодежных команд

16:06

В матче 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Арсенал» принимал «Динамо». Гости победили со счетом 3:1.

Молодежные команды

10-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:3 (0:3)

Голы: Джиоев, 26 (0:1). Данилин, 35 (0:2). Данилин, 40 (0:3). Суханов, 88 — с пенальти (1:3).

Удаление: Мазурин (Динамо — мол.), 58.

Судья: Воробьев (Новосибирск).

20 ноября. Тула. Стадион «Академии Арсенал».

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