«Динамо» ликует после победы над «Ростовом»

«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовала фотографию своей победной раздевалки после матча с «Ростовом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

Оба гола в ворота ростовчан с пенальти забил форвард Максимилиан Филипп. «Ростов» не смог реализовать пенальти в ворота динмовцев на 98 минуте матча.

Эта победа позволила «Динамо» набрать 21 очков и подняться на седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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