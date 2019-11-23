«Динамо» ликует после победы над «Ростовом»
19:26
«Динамо» в своем официальном Twitter опубликовала фотографию своей победной раздевалки после матча с «Ростовом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.
Оба гола в ворота ростовчан с пенальти забил форвард Максимилиан Филипп. «Ростов» не смог реализовать пенальти в ворота динмовцев на 98 минуте матча.
Эта победа позволила «Динамо» набрать 21 очков и подняться на седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.
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