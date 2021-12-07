«Динамо» договорилось о продлении контракта с Сандро Шварцем

«Динамо» и главный тренер Сандро Шварц договорились о продлении контракта, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы».

По данным источника, стороны уже достигли договоренности, официально об этом должно быть объявлено до конца года.

Шварц работает главным тренером московского «Динамо» с октября 2020 года. Соглашение с немецким специалистом действует до лета 2022 года.

43-летний Сандро Шварц до «Динамо» был главным тренером «Майнца».