«Динамо» договорилось о продлении контракта с Сандро Шварцем
20:01
«Динамо» и главный тренер Сандро Шварц договорились о продлении контракта, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы».
По данным источника, стороны уже достигли договоренности, официально об этом должно быть объявлено до конца года.
Шварц работает главным тренером московского «Динамо» с октября 2020 года. Соглашение с немецким специалистом действует до лета 2022 года.
43-летний Сандро Шварц до «Динамо» был главным тренером «Майнца».
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