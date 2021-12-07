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«Динамо» договорилось о продлении контракта с Сандро Шварцем

20:01
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» и главный тренер Сандро Шварц договорились о продлении контракта, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы».

По данным источника, стороны уже достигли договоренности, официально об этом должно быть объявлено до конца года.

Шварц работает главным тренером московского «Динамо» с октября 2020 года. Соглашение с немецким специалистом действует до лета 2022 года.

43-летний Сандро Шварц до «Динамо» был главным тренером «Майнца».

Дополнительная информация:

https://t.me/pressbox/8123

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Евгений Петров все материалы автора

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