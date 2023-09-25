Детский тренер Дзюбы раскритиковал игрока за слова о Семаке

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы высказался о словах игрока о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ. После игры Дзюба, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «Кто это?».

«Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо — это чистая показуха. Семак — хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал. Если он станет тренером, обязательно споткнется на этих же делах. Видимо, между ними был какой-то вулкан конфликта», — цитирует Шуплякова Sport24.

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года. С 2015 по 2022 годы Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

В текущем сезоне Дзюба забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах за красно-зеленых.