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Сегодня, 18:23

«Зенит» готовится к «Оренбургу» в штатном режиме

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Во вторник «Зенит» начнет подготовку к запланированному на 30 сентября выездному матчу 10-го тура РПЛ с «Оренбургом», а в понедельник у сине-бело-голубых был плановый выходной. В общую группу должен вернуться 25-летний полузащитник Андрей Мостовой, который не выходил на поле с 3 сентября, когда получил повреждение в игре 7-го тура с ЦСКА (1:1). При этом его участие во встрече оренбуржцами пока под вопросом.

Единственным серьезно травмированным футболистом остается 19-летний хавбек Дмитрий Васильев: возвращение в строй произойдет не ранее, чем через два месяца.

План подготовки чемпионов не претерпел изменений после поражения в 9-м туре от «Локомотива» (1:2). Команда и тренерский штаб не проводили никаких внеплановых собраний, а председатель правления клуба Александр Медведев посетил раздевалку после финального свистка уже по традиции — он это делает всегда, когда лично присутствует на играх «Зенита».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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