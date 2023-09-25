«Зенит» готовится к «Оренбургу» в штатном режиме

Во вторник «Зенит» начнет подготовку к запланированному на 30 сентября выездному матчу 10-го тура РПЛ с «Оренбургом», а в понедельник у сине-бело-голубых был плановый выходной. В общую группу должен вернуться 25-летний полузащитник Андрей Мостовой, который не выходил на поле с 3 сентября, когда получил повреждение в игре 7-го тура с ЦСКА (1:1). При этом его участие во встрече оренбуржцами пока под вопросом.

Единственным серьезно травмированным футболистом остается 19-летний хавбек Дмитрий Васильев: возвращение в строй произойдет не ранее, чем через два месяца.

План подготовки чемпионов не претерпел изменений после поражения в 9-м туре от «Локомотива» (1:2). Команда и тренерский штаб не проводили никаких внеплановых собраний, а председатель правления клуба Александр Медведев посетил раздевалку после финального свистка уже по традиции — он это делает всегда, когда лично присутствует на играх «Зенита».