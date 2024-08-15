Деменко считает, что «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил старт сезона в исполнении «Локомотива».

«Понятно, что «Локомотив» в целом уступает «Зениту», но бороться за чемпионство, конечно, может, как и любая команда. Важно, что в начале сезона они завоевывают очки, причем достаточно уверенно. Голевых моментов создают чуть ли не больше всех», — цитирует Деменко Legalbet.

После 4 туров железнодорожники с 9 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. 18 августа «Локомотив» на выезде сыграет против ЦСКА в матче пятого тура.