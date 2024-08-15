Станислав Черчесов: «У «Зенита» есть конкуренты в борьбе за титул — это и «Динамо», и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА с «Краснодаром»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о фаворитах РПЛ-2024/25.

— Сможет ли побороться с командой Сергея Семака «Динамо», достойно сыгравшее на «Газпром Арене» и не уехавшее оттуда с очками только из-за того, что Нгамале в концовке не реализовал пенальти — за что, к нашему удивлению, камерунца публично раскритиковал главный тренер Марцел Личка? — вопрос Черчесову.

— Нгамале, на мой взгляд, стал лучшим в составе москвичей, а слова Лички... Каждый тренер имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается борьбы за золото, то понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко. Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар». Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.

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