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Сегодня, 09:30

Станислав Черчесов: «У «Зенита» есть конкуренты в борьбе за титул — это и «Динамо», и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА с «Краснодаром»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о фаворитах РПЛ-2024/25.

— Сможет ли побороться с командой Сергея Семака «Динамо», достойно сыгравшее на «Газпром Арене» и не уехавшее оттуда с очками только из-за того, что Нгамале в концовке не реализовал пенальти — за что, к нашему удивлению, камерунца публично раскритиковал главный тренер Марцел Личка? — вопрос Черчесову.

— Нгамале, на мой взгляд, стал лучшим в составе москвичей, а слова Лички... Каждый тренер имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается борьбы за золото, то понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко. Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар». Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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