Аршавин: «Глушенкову лучше пару игр пропустить, его психологическое состояние уходит вниз»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о положении полузащитника Максима Глушенкова в команде.

В матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) Глушенков вышел на замену на 84-й минуте.

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В сезоне-2025/26 Глушенков сыграл за «Зенит» 4 матча и не отметился результативными действиями.