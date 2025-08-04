Футбол
4 августа, 00:21

Аршавин: «Глушенкову лучше пару игр пропустить, его психологическое состояние уходит вниз»

Ана Горшкова
Корреспондент

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о положении полузащитника Максима Глушенкова в команде.

В матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) Глушенков вышел на замену на 84-й минуте.

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В сезоне-2025/26 Глушенков сыграл за «Зенит» 4 матча и не отметился результативными действиями.

Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;).У «Зенита» — проблемы на старте. К игровым трудностям добавилась новая волна напряженности между Семаком и Глушенковым

Источник: Матч ТВ
Андрей Аршавин
ФК Зенит
Максим Глушенков
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Grinopel

    Дак все-таки "что делают бабки с людьми" или "что РПЛ делает слюдьми"? И да... "у него в голове такая какая фония раздутого эго" -- вы знакомы с его психиатром? И он делится с вами его фониями?

    10.08.2025

  • Adminni

    так это менталитет и профессиональное отношение к делу. Показать какой-то уровень и оставаться на нем - это 2 разные вещи. У многих мечта показать уровень, подписать жирный контракт и на этом они успокаиваются. Таких у нас в РПЛ был вагон и тележка. Да большие деньги кружат голову, но только контракт то заканчивается когда-нибудь, а об этом они не думают

    05.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Извини, нерусский Серьожа, что тебя забыл спросить по этому поводу...

    04.08.2025

  • Врн36

    Глушенклов начинает напоминать Кокорина, но это не отменяет того что зпрф кладбище для талантливых футболистов. У Семакаки ни один русский футболист не раскрылся

    04.08.2025

  • DemolisherAjax

    Забил несколько мячей в прошлом чемпионате и его распиарили...Вот вам результат:) Даже не удивлен )

    04.08.2025

  • Grinopel

    Ямаль не меньше получает, его бабки не перегрели. Как и остальной состав Барсы.

    04.08.2025

  • F.Sergey

    ты там был, откуда ты знаешь, кто там рулит? психолог хренов

    04.08.2025

  • Adminni

    кто-нибудь смотрел интервью Глушенкова? Посмотрите и все встанет на свои места. Человек перегрелся баблом, у него в голове такая какая фония раздутого эго. Он вообще живет на другой планете, оторванный от реальности. Типичный пример что делают бабки с людьми

    04.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Глушенкову нужно готовиться полировать скамейку.

    04.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Очередной игрок, который медленно, но, верно, затухает при Семаке, примеров- масса:point_left:

    04.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Очевидно, что в раздевалке "Зенита" сейчас рулят южноамериканцы, и там сейчас совсем не та атмосфера, которая должна быть. Так что дело не только в самом Глушенкове...

    04.08.2025

  • МАО

    Ближе к правде то, что Семаку самому надо уйти на пару игр. Или сезонов. В Тосно, например.

    04.08.2025

  • m_16

    Может Андрею Сергеевичу самому с Глушенковым пообщаться? Фигуры в каком-то смысле сопоставимые пока.

    04.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

