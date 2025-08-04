Аршавин: «Глушенкову лучше пару игр пропустить, его психологическое состояние уходит вниз»
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о положении полузащитника Максима Глушенкова в команде.
В матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) Глушенков вышел на замену на 84-й минуте.
«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В сезоне-2025/26 Глушенков сыграл за «Зенит» 4 матча и не отметился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
Новости