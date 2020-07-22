ЦСКА — «Тамбов»: Дзагоев, Влашич и Мелкадзе выйдут в стартовом составе
17:47
Стали известны составы ЦСКА и «Тамбова» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00 мск.
Ранее армейцы сообщили, что у Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона были выявлены сомнительные результаты на коронавирус. Они изолированы и пропустят матч.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Калмыков.
Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Тетрашвили, Каплиенко, Килин, Кабахидзе, Мамтов.
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