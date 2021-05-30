ЦСКА намекнул на подписание контракта с Заболотным
18:35
ЦСКА намекнул на то, что нападающий Антон Заболотный станет игроком московских армейцев.
Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? ? Правильный ответ — завтра утром??? pic.twitter.com/8eFG0PPBSv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021
«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — говорится в сообщении клубного Twitter.
На фото Заболотный вместе с партнерами по сборной России, в том числе Максимом Мухиным. Ранее Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА.
29-летний Антон Заболотный в прошлом сезоне выступал за «Сочи». В 29 матчах во всех турнирах он забил десять мячей.
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