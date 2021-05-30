ЦСКА намекнул на подписание контракта с Заболотным

ЦСКА намекнул на то, что нападающий Антон Заболотный станет игроком московских армейцев.

Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? ? Правильный ответ — завтра утром??? pic.twitter.com/8eFG0PPBSv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — говорится в сообщении клубного Twitter.

На фото Заболотный вместе с партнерами по сборной России, в том числе Максимом Мухиным. Ранее Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

29-летний Антон Заболотный в прошлом сезоне выступал за «Сочи». В 29 матчах во всех турнирах он забил десять мячей.