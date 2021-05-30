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ЦСКА намекнул на подписание контракта с Заболотным

18:35
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ».
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ЦСКА намекнул на то, что нападающий Антон Заболотный станет игроком московских армейцев.

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — говорится в сообщении клубного Twitter.

На фото Заболотный вместе с партнерами по сборной России, в том числе Максимом Мухиным. Ранее Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

29-летний Антон Заболотный в прошлом сезоне выступал за «Сочи». В 29 матчах во всех турнирах он забил десять мячей.

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