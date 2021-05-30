«Тамбов» выступил с прощальным обращением к болельщикам

Футбольный клуб «Тамбов» на официальном сайте выступил с прощальным обращением к болельщикам.

«Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Несмотря на тяжелое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Мы бесконечно благодарны каждому, кто остался с нами и прошёл весь этот путь до конца. У нас с вами остается главное — воспоминания восьми чудесных лет», — говорится в сообщении.

«Тамбов» завершил сезон на последней строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Участие «Тамбова» в розыгрыше РПЛ после зимней паузы было под вопросом из-за финансовых проблем. В середине апреля арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве ассоциации «Футбольный клуб «Тамбов» по ее собственному заявлению и назначил процедуру наблюдения.