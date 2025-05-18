«Зенит» обыграл «Ростов», гол Осипенко на 90+5-й минуте отменили из-за офсайда

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в матче 29-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Александр Соболев. Форвард отличился ударом через себя с линии вратарской ростовчан.

В начале второго тайма Соболев забил еще один мяч, который был отменен после вмешательства ВАР: незадолго до этого Максим Глушенков нарушил правила на защитнике ростовчан Андрее Ланговиче.

На 90+5-й минуте встречи защитник «Ростова» Максим Осипенко забил гол в ворота «Зенита», но мяч был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда.

Благодаря победе «Зенит», идущий вторым в турнирной таблице РПЛ, сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 1 очка. «Ростов» занимает восьмую строчку с 38 очками.

Победитель РПЛ определится в последнем туре во втором сезоне подряд. В 30-м туре чемпионата России-2024/25 «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо». «Зенит» выигрывал титул в шести предыдущих сезонах.