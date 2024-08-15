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Сегодня, 09:45

Станислав Черчесов: «Алип может вернуться в строй к «Спартаку» или даже к «Химкам»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о темпах восстановления 24-летнего защитника национальной команды и «Зенита» Нуралы Алипа, который в начале августа получил травму ноги на тренировке питерского клуба.

— У Алипа — повреждение приводящей мышцы. К счастью, серьезных последствий, похоже, удалось избежать, — сказал Черчесов. — В ближайшее время он должен полноценно вернуться в строй — даже не исключено, что к ближайшему матчу в РПЛ с «Химками» или к следующему туру, когда предстоит встреча со «Спартаком». Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за российский клуб 64 матча и забил 1 гол.

После 3 туров «Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Нуралы Алип
Станислав Черчесов
ФК Зенит
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Оренбург
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 - : -
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Спартак – Факел
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