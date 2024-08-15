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Сегодня, 09:41

Деменко оценил игру Глушенкова на старте сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова на старте текущего сезона.

«Прибавил он, потому что команда его все же приняла. Как игрок в команде он быстро адаптировался, забитые мячи прибавили ему уверенности. Он чувствует себя комфортно. Он получает сейчас большое удовольствие от игры в футбол.

То, что мы видим, он сейчас на первых ролях находится в чемпионате России. А насчет того, что он следующий на отъезд в Европу скажу, что нужно посмотреть на дистанции», – цитирует Деменко Vprognoze.ru.

25-летний Глушенков в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». С того момента он провел шесть матчей за команду, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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3
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