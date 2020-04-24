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Cелихов показал, как тренируется в манеже

21:34
Александр Селихов. Фото Instagram
Александр Селихов. Фото Instagram
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, показал, как тренируется в футбольном манеже.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. За последнее время вратарь получил две серьезных травмы и потерял место первого номера московского клуба. 17 сентября 2019 года он перенес операцию в Финляндии из-за частичного повреждения правого ахиллова сухожилия. По прогнозам врачей, у Селихова на восстановление должно было уйти полгода.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а все игроки находятся дома на самоизоляции. А с 15 апреля в Москве и Московской области введен режим обязательных цифровых пропусков для передвижения по городу.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

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