Cелихов показал, как тренируется в манеже

Голкипер «Спартака» Александр Селихов во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, показал, как тренируется в футбольном манеже.

Из Инстаграм Александра Селихова pic.twitter.com/SWqYX0SNB0 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 24, 2020

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. За последнее время вратарь получил две серьезных травмы и потерял место первого номера московского клуба. 17 сентября 2019 года он перенес операцию в Финляндии из-за частичного повреждения правого ахиллова сухожилия. По прогнозам врачей, у Селихова на восстановление должно было уйти полгода.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а все игроки находятся дома на самоизоляции. А с 15 апреля в Москве и Московской области введен режим обязательных цифровых пропусков для передвижения по городу.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.