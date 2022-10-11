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11 октября, 16:08

Рианчо — о сравнении Соболева с Холанном: «Каждый должен находиться на своем месте»

Рианчо сравнил Соболева и Холанна
Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева и попытался сравнить игрока с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Не знаю, является ли связка нападающих Промес — Соболев одной из лучших в истории «Спартака». Что касается сравнения Соболева с Холанном, то считаю, что каждый должен находиться на своем месте», — цитирует Рианчо Legalbet.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал сравнение россиянина и норвежца странным и смешным.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/riancho-o-sravnenii-soboleva-s-holandom-kazhdij-dolzhen/
Александр Соболев
Эрлин Холанн
Рауль Рианчо
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4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 11
Кристиан Нобоа

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П
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