Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева и попытался сравнить игрока с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Не знаю, является ли связка нападающих Промес — Соболев одной из лучших в истории «Спартака». Что касается сравнения Соболева с Холанном, то считаю, что каждый должен находиться на своем месте», — цитирует Рианчо Legalbet.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал сравнение россиянина и норвежца странным и смешным.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.