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«Уникальный человек, фантастический уровень достижений». Грушевский поздравил Акинфеева с днем рождения

Артист Грушевский назвал Акинфеева уникальным человеком
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поздравил голкипера армейской команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, игроку исполнилось 36 лет.

«Безусловно, поздравлю Игоря лично, — сказал Грушевский «СЭ». — Надеюсь, что смогу это сделать в ближайшее время. У меня сын занимается в академии ЦСКА — у него сейчас тренировка. А рядом занимается главная команда ЦСКА. Я познакомился с Игорем в 2007 году, когда он получил травму крестов в Ростове-на-Дону. С тех пор поддерживаем дружеские отношения. Игорю есть к чему стремиться. Перед глазами наглядный пример карьеры Джанлуиджи Буффона. Не знаю, сможет ли и захочет ли Игорь играть так долго, как Буффон. Карьера Игоря уникальная в нашей стране. В новейшей истории российского футбола я бы вообще никого не поставил рядом с Игорем. Количество рекордов, сухих матчей, выступления за сборную России — это фантастический уровень достижения».

Грушевский надеется, что Акинфеев продолжит играть еще несколько лет.

«Уникальный человек, уникальная личность. Да, непростой. Как и у любого выдающегося спортсмена — у Игоря есть особенности личности. Игорь, может, не самый открытый человек. Как и любой вратарь. Голкиперы все немного интроверты, замкнутые на собственных ощущениях. Для друзей Игорь абсолютно открыт, искренен. Поздравляю Игоря с 36-м днем рождения! Желаю ему продолжать играть в свое удовольствие. Главное — это собственное ощущение радости от игры в футбол. Пока Игорь получает удовольствие от своей работы, пока он радует болельщиков и является кумиром, пока он безоговорочный капитан и лидер — Игорь будет продолжать играть. Дай бог, чтобы это было, как можно дольше. Думаю, еще несколько лет карьеры Игоря нам предстоит наблюдать», — добавил Грушевский.

36-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В составе москвичей он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России, семь раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА. На счету армейского голкипера 809 матчей за всю карьеру, включая сборную России и участие в еврокубках.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спасибо ему за то, что он делает для команды». Ветеран ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения

«Я горд, что мне довелось пройти с ним большой путь». Экс-тренер Акинфеева поздравил голкипера с днем рождения
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
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