«Уникальный человек, фантастический уровень достижений». Грушевский поздравил Акинфеева с днем рождения

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поздравил голкипера армейской команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, игроку исполнилось 36 лет.

«Безусловно, поздравлю Игоря лично, — сказал Грушевский «СЭ». — Надеюсь, что смогу это сделать в ближайшее время. У меня сын занимается в академии ЦСКА — у него сейчас тренировка. А рядом занимается главная команда ЦСКА. Я познакомился с Игорем в 2007 году, когда он получил травму крестов в Ростове-на-Дону. С тех пор поддерживаем дружеские отношения. Игорю есть к чему стремиться. Перед глазами наглядный пример карьеры Джанлуиджи Буффона. Не знаю, сможет ли и захочет ли Игорь играть так долго, как Буффон. Карьера Игоря уникальная в нашей стране. В новейшей истории российского футбола я бы вообще никого не поставил рядом с Игорем. Количество рекордов, сухих матчей, выступления за сборную России — это фантастический уровень достижения».

Грушевский надеется, что Акинфеев продолжит играть еще несколько лет.

«Уникальный человек, уникальная личность. Да, непростой. Как и у любого выдающегося спортсмена — у Игоря есть особенности личности. Игорь, может, не самый открытый человек. Как и любой вратарь. Голкиперы все немного интроверты, замкнутые на собственных ощущениях. Для друзей Игорь абсолютно открыт, искренен. Поздравляю Игоря с 36-м днем рождения! Желаю ему продолжать играть в свое удовольствие. Главное — это собственное ощущение радости от игры в футбол. Пока Игорь получает удовольствие от своей работы, пока он радует болельщиков и является кумиром, пока он безоговорочный капитан и лидер — Игорь будет продолжать играть. Дай бог, чтобы это было, как можно дольше. Думаю, еще несколько лет карьеры Игоря нам предстоит наблюдать», — добавил Грушевский.

36-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В составе москвичей он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России, семь раз Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА. На счету армейского голкипера 809 матчей за всю карьеру, включая сборную России и участие в еврокубках.