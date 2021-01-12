Бывший топ-менеджер «Локо»: «Лосюка не за кого критиковать. Хвалить, правда, тоже»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал трансферную политику железнодорожников.

— Вопросы в основном к трансферам «Локо» из дальнего зарубежья плюс Узбекистана. За это направление отвечал одиозный Андрей Лосюк. Как относитесь к расхожему убеждению, что продавать обои ему удается лучше, чем покупать футболистов?

— А за кого его критикуют? Райкович — это Николич. К Камано он отношения не имеет, больше тоже к Николичу. Жалолиддинов — отношения не имеет.

— Понятно, все футболисты не его. Давайте зайдем с другой стороны: за кого Лосюка стоит похвалить?

— Согласен, трудно назвать. Хотя поиском он занимался, кандидатуры подбирал. Может, тренеры по каким-то причинам отказывались от футболистов. Или сам где-то недоработал.

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.

(Константин Алексеев)