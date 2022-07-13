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Экс-нападающий «Рубина» Милошевич: «Не вижу причин, по которым «Зенит» доминирует в России»

Милошевич объяснил четвертое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич прокомментировал четвертое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Я действительно не вижу причин, по которым «Зенит» доминирует в России на протяжении стольких лет. Это даже нечестно, ха-ха. Однако очевидно, что они работают больше и лучше, чем другие клубы. Дело не в деньгах, там хорошая структура и стабильность», — цитирует Милошевича Sport24.

Помимо этого, экс-игрок сборной Югославии поделился ожиданиями от работы Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

«Верю, что Славиша создаст конкуренцию «Зениту». Он современный специалист, который знает многое о футболе. Настоящий эксперт своего дела. Он сделает в «Динамо» много хорошего и, уверен, поможет клубу добиться успехов», — сказал Милошевич.

Новый сезон чемпионата России стартует 15 июля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-miloshevich-ya-deystvitelno-ne-vizhu-prichin-pochemu-zenit-dominiruyet-v-rossii-na-protyazhenii-stolkikh-let
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Саво Милошевич
Славиша Йоканович
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