Газзаев — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Это был равный матч»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» победу армейцев над «Локомотивом» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

«Результат говорит о том, что ЦСКА в этом году выглядит достаточно неплохо. Матч был очень сложным, «Локомотив» сыграл одну из лучших игр за последнее время. Но сегодня нужны результат и очки. Можно поздравить ЦСКА с победой, но если «Локомотив» так продолжить играть, то до конца первой части чемпионата сможет частично поправить свое положение. Игра была вчера равной, временами и «Локомотив» действовал неплохо, создавал убойные моменты», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).