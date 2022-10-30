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Газзаев — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Это был равный матч»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» победу армейцев над «Локомотивом» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

«Результат говорит о том, что ЦСКА в этом году выглядит достаточно неплохо. Матч был очень сложным, «Локомотив» сыграл одну из лучших игр за последнее время. Но сегодня нужны результат и очки. Можно поздравить ЦСКА с победой, но если «Локомотив» так продолжить играть, то до конца первой части чемпионата сможет частично поправить свое положение. Игра была вчера равной, временами и «Локомотив» действовал неплохо, создавал убойные моменты», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29.10 14:00
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 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
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30.10 16:30
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Владимир Сычевой

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