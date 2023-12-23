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Сегодня, 13:15

Булыкин объяснил, зачем Черышева могут взять топ-клубы РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в услугах полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева.

«Если кто-то в РПЛ и возьмет Черышева, то на небольшую зарплату. И ему нужно будет добирать за счет бонусов. С небольшой зарплатой его могут взять и лидеры чемпионата для глубины состава. Денис же играл за сборную. Мастерство у него есть. Вопрос в том, в каком он сейчас состоянии. Возможно, кто-то захочет рискнуть, подождать и посмотреть, адаптируется Черышев или нет. При таком подходе он может заиграть во многих клубах РПЛ», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 8 матчей за «Венецию» и не отметился результативными действиями. Черышев играет за клуб с лета 2022 года, контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее «СЭ» сообщил, что клуб «Лекко», ведущий борьбу за выживание в серии В, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона Черышева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11407850-bulykin-obyasnil-zachem-cherysheva-mogut-vzyat-top-kluby-rpl.html
Денис Черышев
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Венеция
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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