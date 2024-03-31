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Сегодня, 14:52

Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Спартаку» много кого не хватило и того же Промеса, который создает активность в атаке. Хорошей самоотдачи тоже. Потому что, если посмотреть на «Ростов», то там нет суперфутболистов, но они обыграли «Динамо» и создавали остроту впереди. Как играет «Спартак», они должны обыгрывать «Урал», но не хватает ни агрессии, ни моментов впереди», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

В следующем туре красно-белые проведут выездную встречу с «Динамо». Игра состоится 7 апреля.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

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