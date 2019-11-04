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«Будь счастлива, Варвара-Барселона, очень тебя любим!» Семак поздравил дочь с 10-летием

10:01
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил с 10-летием свою дочь Варвару. Специалист рассказал, что у девочки есть второе имя в честь футбольного клуба.

— С днем рождения, Варечка! Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы казанской божьей матери. Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовем дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы.

Будь счастлива, Варвара-Барселона, мы тебя очень любим!" - написал Семак.

10 лет??? С днем рождения, Варечка! Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери. Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовём дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы. Будь счастлива, Варвара — Барселона, мы тебя очень любим!

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

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