Божович назвал "Локомотив" очень опытной командой

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".

– Миодраг, форвард Александр Соболев был признан лучшим игроком РПЛ в этом месяце. Как вы охарактеризуете игру нападающего в начале Чемпионата?

– Я очень доволен и рад за него. Его нужно поздравить. Он получил награду заслуженно. Он забил два очень красивых гола и один мяч с пенальти. Даже игру с "Уфой", где он не забивал, для меня он сыграл очень хорошо, отдал голевую передачу. Сейчас мы строим новую амбициозную команду, и Соболев нам в этом поможет, - сказал Божович в интервью пресс-службе клуба.

– Еще одним новичком "Крыльев" стал защитник Никита Чернов. Как оцените этого футболиста?

– Его позиция – центральный защитник. Он очень талантливый парень, но где-то не получал шанс. У него есть хорошие качества, и в "Крыльях" он может раскрыться.

– Как обстоят дела со здоровьем Тараса Бурлака и Дениса Якубы?

– Бурлак вернется к тренировкам через три недели, Якуба примерно так же.

– Насколько команде психологически сложно переживать два поражения кряду?

– Тяжело, потому что первый тайм игры с "Арсеналом" мы провалили, и поражение заслуженно. В матче с "Уфой" мы играли хорошо и не заслуживали поражения, но проиграли. Сейчас об этом мы уже забыли, потому что самая главная игра всегда следующая.

– Обычно вы о соперниках говорите кратко. Что скажете об игре московского "Локомотива" в первых турах?

– "Локомотив" пока сильно не усилился. Кроме Мурило там игроки, которые уже были. Это очень опытная команда. Команда, которая может играть в хороший футбол, и нам с ними не будет просто. Если мы попытаемся повторить агрессивную игру, которую демонстрировал ЦСКА в матче с "Локомотивом", тогда можем рассчитывать на лучшее. У железнодорожников есть пара очень талантливых хороших игроков. Если сможем остановить, например, Алексея Миранчука, то нам будет проще.