Божович доволен календарем "Крыльев Советов" на старте сезона

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед началом австрийского сбора оценил календарь предстоящего сезона и рассказал о перспективной молодежи.

– Начало в виде двух домашних игр подряд – это плюс. Но все команды сыграют друг с другом, так что календарь оценивать трудно. Если будем готовы хорошо, он уже не будет иметь никакого значения, – заявил специалист в интервью клубной пресс-службе.

Также Божович рассказал об игроках молодежной команды, которые уже начали тренироваться с основной командой:

– С нами уже тренируются Голенков, Смирнов и Киселев. Это молодые игроки, которые, по нашим ожиданиям, должны усилить конкуренцию в основной команде, – отметил главный тренер самарской команды.