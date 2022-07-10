Борис Ротенберг подвел итоги своей карьеры в футболе

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг подвел итоги своей карьеры.

— Кем останется в истории футболист Ротенберг?

— Надеюсь, я останусь человеком, который отдал все, что мог, футболу. Я старался отдать сердце, желание. Надеюсь, что люди это оценили. Конечно, для меня это самое важное, чтобы люди запомнили меня как хорошего футболиста. Кто-то скажет хороший, кто-то плохой, но мне важно, чтобы меня ценили как человека, который всегда был рядом с командой и всегда ставил команду впереди себя. Я благодарен Богу, что он мне дал возможность стать чемпионом. Не знаю, есть ли такой человек в истории, который сыграл за один клуб только 17 игр, но также обладатель пяти кубков. Прекрасных понимаю, что играл не много, но я всегда чувствовал, что я член команды. Уверен, что ребята, которые были со мной все эти шесть лет, оценят это по достоинству.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.