Борис Ротенберг подвел итоги своей карьеры в футболе
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг подвел итоги своей карьеры.
— Кем останется в истории футболист Ротенберг?
— Надеюсь, я останусь человеком, который отдал все, что мог, футболу. Я старался отдать сердце, желание. Надеюсь, что люди это оценили. Конечно, для меня это самое важное, чтобы люди запомнили меня как хорошего футболиста. Кто-то скажет хороший, кто-то плохой, но мне важно, чтобы меня ценили как человека, который всегда был рядом с командой и всегда ставил команду впереди себя. Я благодарен Богу, что он мне дал возможность стать чемпионом. Не знаю, есть ли такой человек в истории, который сыграл за один клуб только 17 игр, но также обладатель пяти кубков. Прекрасных понимаю, что играл не много, но я всегда чувствовал, что я член команды. Уверен, что ребята, которые были со мной все эти шесть лет, оценят это по достоинству.
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -