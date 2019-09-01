Болельщики «Зенита» вывесели баннер в память о трагедии в Беслане
19:19
В матче 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» болельщики гостей почтили память жертв трагедии в Беслане. Они вывесили баннер «Беслан 15 лет... помним!».
Террористический акт с захватом заложников в Бесланской школе №1 (Северная Осетия) случился с 1 по 3 сентября 2004 года и унес жизни более 300 человек. (Константин Колмаков)
«Зенит» вспомнил Беслан pic.twitter.com/sla5Mpruy1— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) September 1, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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