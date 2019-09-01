Болельщики «Зенита» вывесели баннер в память о трагедии в Беслане

В матче 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» болельщики гостей почтили память жертв трагедии в Беслане. Они вывесили баннер «Беслан 15 лет... помним!».

Террористический акт с захватом заложников в Бесланской школе №1 (Северная Осетия) случился с 1 по 3 сентября 2004 года и унес жизни более 300 человек. (Константин Колмаков)