РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Болельщики «Локомотива» попросили Крыховяка начать есть мясо

Гжегож Крыховяк и пожелания фанатов. Фото Instagram Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк и пожелания фанатов. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поздравил поклонников в Instagram с наступающим католическим Рождеством. В комментариях фанаты призвали его начать есть мясо.

Ранее стало известно, что 30-летний польский хавбек решил стать веганом.

«Желаю в Новом году начать кушать мясо», — отреагировал один из подписчиков Крыховяка, добавив два эмоджи сердца в красно-зеленых цветах.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за «Локо», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Гжегож Крыховяк и пожелания фанатов. Фото Instagram
Гжегож Крыховяк и пожелания фанатов. Фото Instagram

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир