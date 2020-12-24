Болельщики «Локомотива» попросили Крыховяка начать есть мясо

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поздравил поклонников в Instagram с наступающим католическим Рождеством. В комментариях фанаты призвали его начать есть мясо.

Ранее стало известно, что 30-летний польский хавбек решил стать веганом.

«Желаю в Новом году начать кушать мясо», — отреагировал один из подписчиков Крыховяка, добавив два эмоджи сердца в красно-зеленых цветах.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за «Локо», забил три гола и сделал две результативные передачи.