Белоус назвал Юрана очень крепким специалистом для РПЛ

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал возможное назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«В каждой команде, как и в семье, свои внутренние законы. Если тренер «Пари НН» перестал управлять футболистами, то тогда нужна замена. Это должно понимать руководство. Ситуация у клуба такая, что он может свалиться зону прямого вылета. Не исключаю, что будет замена главного тренера. Сергей Николаевич очень крепкий тренер, он это доказал в «Химках». Там Юран работал успешно. По-моему «Химки» до сих пор не могут набрать столько очков, сколько было даже при Юране», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

2 апреля сообщалось, что российский специалист Сергей Юран в ближайшее время станет главным тренером «Пари НН». Артем Горлов спустя 3 месяца будет уволен.

Клуб из Нижнего Новгорода с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.