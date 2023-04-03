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Сегодня, 18:16

Мостовой: «Не думаю, что проблема «Спартака» в психологии и завышенных ожиданиях от борьбы с «Зенитом»

Мостовой объяснил, почему «Спартак» слабее выступают в весенней части сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему красно-белые слабее выступают в весенней части сезона и забивают меньшее количество голов.

«Не думаю, что проблема «Спартака» в психологии и завышенных ожиданиях от борьбы с «Зенитом». Сейчас наступает такой период, когда каждое очко на вес золота, поэтому даже более слабые по статусу команды играют сверхмотивированно. К примеру, я ничего такого не увидел в потере очков «Спартаком» в матче с «Ахматом», но и не говорил, что они играли плохо. А бывает, что красно-белые играют ужасно, в конце два забивают и все говорят: «Ой, как здорово!». А что хорошего? Матч на матч не приходится. Если пытаться связать проблемы «Спартака» с тренерскими навыками Абаскаля, то я уже все сказал ранее. Иностранные специалисты приезжают и зарабатывают шикарные деньги. Если получится — отлично, если нет, то ничего страшного. Футбол такой — сегодня ты на коне, а потом два раза проиграешь — и все», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» в весенней части чемпионата России провел четыре матча, обыграл «Факел» (3:2), уступил «Оренбургу» (0:2), а также сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и «Ахматом» (0:0).

После 21-го тура московская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-ne-dumayu-chto-problema-spartaka-v-psikhologii-i-zavyshennykh-ozhidaniyakh-ot-borby-s-zenitom-240467/
Александр Мостовой
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ФК Спартак (Москва)
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Мостовой верит, что «Ростов» может закончить нынешний сезон РПЛ на втором месте

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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