Баженов: «Уверен, Абаскаль очень хотел, чтобы «Спартак» шел в лидерах, но что-то не получилось

Менеджер «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов поделился ммнением об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Мы не так глубоко общались. Когда виделись, всегда улыбались и спрашивали друг у друга: «Как дела?» Надо быть внутри, в коллективе, чтобы дать характеристику. Я не люблю обсуждать людей, которых знаю не очень хорошо. Так или иначе, это бывший главный тренер команды, я не люблю забрасывать людей камнями. Уверен, что Гильермо очень хотел, чтобы «Спартак» шёл в лидерах чемпионата, но что-то не получилось. Я смотрю на это философски, все через это проходили, — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Абаскаль был уволен из московского «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.