Баринов включен в состав «Локомотива» на зимние сборы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вошел в состав команды на зимние сборы, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник близок к переходу в ЦСКА.

12 января капитан железнодорожников заявил, что не получал от клуба предложения с новым контрактом. Действующее соглашение полузащитника истекает летом 2026 года.

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.