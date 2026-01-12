Филатов — о словах Баринова про новый контракт с «Локомотивом»: «Если он идет в ЦСКА из-за денег — это одно»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал «СЭ» слова полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова о будущем в клубе. Ранее Баринов заявил, что знает об интересе ЦСКА, но, видимо, не заслужил нового предложения от «Локомотива».



«Не могу к нему залезть в голову, правильно? Что у него на уме? Обидно ли будет, если он уйдет? Мне будет обидно, конечно. Слушайте, это жизнь. Я считаю, что здесь у него тоже достаточно хорошая зарплата. Если он идет из-за денег — это одно. Каждый в принципе сам себе хозяин... Там лучше будет? Ну, это жизнь. Мы же не можем ему перечить или еще что-то, правильно? Хочет человек, не нравится ему зарплата. Каждый ищет, где ему лучше. Значит, он думает, что ему там будет лучше. Ну, если будет лучше, по-человечески можно понять. Что тут? Будем следить», — сказал Филатов «СЭ».

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».