«Пари НН» — «Ростов»: Осипенко сравнял счет с пенальти в добавленное время
Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил на 90+2-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:1.
Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев в штрафной попал по ноге полузащитнику Мохаммаду Мохеби. Главный арбитр матча Виталий Мешков после просмотра повтора зафиксировал фол и назначил пенальти.
Осипенко реализовал 11-метровый удар.
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|
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
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|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
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|
|
Максим Глушенков
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|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
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Бителло
Динамо
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|К
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Муталип Алибеков
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|1
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Динамо
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