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10 марта, 12:44

Бальбуэна признался, что хотел бы продлить контракт с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна признался, что хотел бы продлить контракт со столичным клубом.

«У меня полтора года до конца контракта с «Динамо», но, конечно, я хотел бы его продлить. Об этом лучше спросить у Павла Константиновича [Пивоварова]. Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?» — цитирует Бальбуэна Sport24.

Соглашение 32-летнего парагвайца истекает 30 июня 2025 года. В «Динамо» защитник играет с июля 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-628188-cbalbuena-khotelby-prodlit-kontrakt-igrat-v-dinamo-do-kontsa-karyery-pochemuby-i-net
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
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13
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14
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15
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