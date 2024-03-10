Бальбуэна признался, что хотел бы продлить контракт с «Динамо»

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна признался, что хотел бы продлить контракт со столичным клубом.

«У меня полтора года до конца контракта с «Динамо», но, конечно, я хотел бы его продлить. Об этом лучше спросить у Павла Константиновича [Пивоварова]. Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?» — цитирует Бальбуэна Sport24.

Соглашение 32-летнего парагвайца истекает 30 июня 2025 года. В «Динамо» защитник играет с июля 2021 года.