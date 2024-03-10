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10 марта, 12:45

Кузьмичев: «Дзюба останется в «Локо», но ему будет тяжело конкурировать с Сулеймановым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» считает, что контракт нападающего Артема Дзюбы с железнодорожниками будет автоматически продлен.

— Вы считаете Сулейманова нападающим уровня команды, которая борется за попадание в тройку?

— Считаю. И даже объясню почему. Для игрока его амплуа Тимур проделывает громадный объем черновой работы. Это немного мешает ему быть свежим при завершении атаки. Но в целом он приносит большую пользу команде. Своим прессингом, агрессией. Мешает соперникам спокойно выходить из обороны в атаку, не дает защитникам легкой жизни. Для многих тренеров это очень ценное качество. Известно, что оборона начинается с атаки. Тимур это каждый раз доказывает. Да, наверное, пока наблюдается небольшой перекос в сторону прессинга, а не завершения. Но я все равно считаю Сулейманова нападающим, который соответствует уровню «Локомотива».

 
Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов не справляется с авторитетом Дзюбы. Тикнизян хотел зарплату на уровне обоймы «Зенита». Что происходит в «Локо»?

— Контракт Дзюбы с «Локо» будет автоматически продлен, если он в этом сезоне совершит 12 результативных действий. Сейчас в его активе 7 баллов по системе «гол плюс пас». Впереди 11 туров. Миссия выполнима?

— Миссия вполне выполнима. Другое дело, если мы говорим о спортивном принципе, конкурентной среде, то, думаю, в следующем сезоне Дзюбе будет еще тяжелее бороться за место в составе с тем же Сулеймановым.

— А ведь есть еще арендованный у «Тулузы» босниец Саид Хамулич.

— Да. Но в матчах на сборах его чаще использовали на краю атаки. В центре нападения он не играл. И в целом босниец меня пока не сильно убедил.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он принял участие в 21 матче московского клуба во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 4 результативных передачи. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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