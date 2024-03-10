Кузьмичев: «Дзюба останется в «Локо», но ему будет тяжело конкурировать с Сулеймановым»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» считает, что контракт нападающего Артема Дзюбы с железнодорожниками будет автоматически продлен.

— Вы считаете Сулейманова нападающим уровня команды, которая борется за попадание в тройку?

— Считаю. И даже объясню почему. Для игрока его амплуа Тимур проделывает громадный объем черновой работы. Это немного мешает ему быть свежим при завершении атаки. Но в целом он приносит большую пользу команде. Своим прессингом, агрессией. Мешает соперникам спокойно выходить из обороны в атаку, не дает защитникам легкой жизни. Для многих тренеров это очень ценное качество. Известно, что оборона начинается с атаки. Тимур это каждый раз доказывает. Да, наверное, пока наблюдается небольшой перекос в сторону прессинга, а не завершения. Но я все равно считаю Сулейманова нападающим, который соответствует уровню «Локомотива».

— Контракт Дзюбы с «Локо» будет автоматически продлен, если он в этом сезоне совершит 12 результативных действий. Сейчас в его активе 7 баллов по системе «гол плюс пас». Впереди 11 туров. Миссия выполнима?

— Миссия вполне выполнима. Другое дело, если мы говорим о спортивном принципе, конкурентной среде, то, думаю, в следующем сезоне Дзюбе будет еще тяжелее бороться за место в составе с тем же Сулеймановым.

— А ведь есть еще арендованный у «Тулузы» босниец Саид Хамулич.

— Да. Но в матчах на сборах его чаще использовали на краю атаки. В центре нападения он не играл. И в целом босниец меня пока не сильно убедил.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он принял участие в 21 матче московского клуба во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 4 результативных передачи. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.