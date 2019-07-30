АЗ подтвердил переговоры со "Спартаком" по Тилу

Спортивный директор АЗ Макс Хайбертс подтвердил, что клуб ведет переговоры со "Спартаком" относительно трансфера полузащитника Макса Тила. Ранее сообщалось, что столичный клуб готов заплатить за хавбека сумму от 10 до 15 миллионов евро.

– Да, это правда, – рассказал функционер в интервью официальному сайту АЗ. – Клубы контактировали по этому вопросу. И переговоры продолжаются. Пока не могу сказать ничего конкретного, потому что постоянно появляется много информации и все может измениться.

В основном составе АЗ 21-летний Тил провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт футболиста с голландским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 6 миллионов евро.