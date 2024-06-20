«Факел» пригласил на просмотр 21-летнего воспитанника «Краснодара» Жилкина

Воспитанник академии «Краснодара» Григорий Жилкин прибыл на просмотр в «Факел», сообщает Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 21-летний защитник провел 32 матча за «Краснодар-2» во второй лиге, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 200 тысяч евро.

По итогам сезона-2023/24 «Факел» занял 11 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Команду возглавляет Игорь Черевченко.