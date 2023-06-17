Агент Диаса опроверг информацию об интересе ЦСКА к защитнику

Пабло Леклер Флуха, агент защитника «Ривер Плейта» Пауло Диаса, в комментарии для «СЭ» опроверг новость о заинтересованности ЦСКА в трансфере защитника.

«ЦСКА заинтересован в трансфере Пауло Диаса? Это неправда», — сказал Флуха «СЭ».

Ранее Twitter Koinc Sport сообщил о том, что «Болонья» и ЦСКА заинтересованы в чилийском защитнике. Предполагаемая сумма трансфера может составить 5 миллионов евро.

28-летний Диас в сезоне-2023 сыграл за «Ривер Плейт» 14 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.