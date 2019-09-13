Главный тренер «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 9-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (3:1).

— Я уже узнал, что приз лучшему игроку матча вручал Аршавин, — сказал Дзюба в эфире «Матч премьер». — Когда я узнал, кто вручает, у меня аж сердце закололо, передернуло. Приятно получить такой приз, тем более в матче с «Арсеналом», с которым у меня связаны теплые воспоминания. Получилась интересная игра, но главное, что победили. А Аршавин — молодец, начинает разбираться в футболе. Буду следить за его прогрессом.

В эпизоде с моим голом могу отметить, что при стандартах есть определенные позиции у наших игроков. Хорошая передача последовала от Дугласа Сантоса, неудобная для вратаря. Впереди у нас Лига чемпионов, нам будет непросто, но и «Лиону» будет тяжело. Сил сейчас не так много, но у нас есть время, чтобы чуть восстановиться. Когда побеждаешь — проще восстанавливаться. Лига чемпионов — тот турнир, где нужно выжимать из себя 150-200 процентов.

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