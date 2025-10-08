Ари заявил о несправедливости по отношению к «Торпедо»: «До сих пор не понимаю, что произошло»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе в клубе.

— Вы совсем недавно покинули «Торпедо» — не осталось ли ощущения, что с вами обошлись несправедливо?

— Да, такое чувство есть. Команда ни в чем не виновата, тренерский штаб — тоже. Мы серьезно работали, футболисты выкладывались. Но, честно, я до сих пор не понимаю, что там произошло. Один говорит одно, другой — другое.

С декабря 2024 по август 2025 года Ари занимал должность спортивного директора в «Торпедо».