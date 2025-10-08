Ари выступил против ужесточения лимита на легионеров: «Станет меньше тех, кто возьмется за рост молодых россиян»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари в интервью «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

«Как иностранец скажу, что это не очень хорошо. Опытные легионеры всегда помогают молодым русским игрокам. Поэтому, если лимит ужесточат, станет меньше тех, кто возьмется за рост молодых россиян. Например, в «Торпедо» я видел: команда молодая, но опыта не хватает. А когда рядом есть опытный игрок, он на поле, как старший, всегда поддержит», — сказал Ари «СЭ»

Ранее министр спорта РФ Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» в несколько этапов придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».