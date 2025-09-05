Литвинов о возможности поиграть в Европе: «Буду стараться. Но на первом месте — «Спартак»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос «СЭ» о возможных предложениях от европейских клубов. 2 сентября 24-летний игрок продлил контракт с красно-белыми до лета 2029 года.

— Какой-то конкретики до меня не доходило на счет европейских клубов, — сказал футболист. — У меня был действующий контракт со «Спартаком», и я не мог вести переговоры с другими клубами.

— Контракт до 2029 года означает, что ты хочешь надолго остаться в «Спартаке», а не перейти в Европу?

— В любом случае буду стараться. Это зависит от моей игры. Но на первом месте — «Спартак». Если показывать хорошую игру, то какой-то клуб из Европы может заинтересоваться. Если они сделают предложение, которое устроит «Спартак», то почему нет?

Литвинов является воспитанником «Спартака». Он провел за московский клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.