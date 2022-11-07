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Сегодня, 11:34

Лебеденко о Талалаеве: «Эмоциональный человек со своей вертикалью»

Лебеденко поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Талалаеве
Руслан Минаев
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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о главном тренере автозаводцев Андрее Талалаеве.

«Эмоциональный футбольный человек, который имеет свою вертикаль. Он знает методы, как достичь результата. За тот промежуток времени, что он в команде, оценивать не стоит. Более-менее станет ясно в весенней части чемпионата. Еще рано делать какие-то выводы. Чем быстрее мы поймем требования тренерского штаба, тем нам станет легче», — цитирует Лебеденко «РБ Спорт».

Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 16 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-lebedenko-est-uverennost-chto-torpedo-ne-vy-letit/
Андрей Талалаев
Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
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13.11 16:30
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 - : -
13.11 19:30
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 - : -
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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Динамо

 5
И К Ж
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