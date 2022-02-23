Казарцев: «В Германии на начальном уровне судьи на лекциях сидят с пивом и не понимают, что происходит»

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе бывшего главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

— Закончился этап работы Виктора Кашшаи в России. Все говорят: «Судейство лучше не стало».

— А было плохо? Кто оценивает, что у нас плохо или хорошо?

— Есть общественное мнение.

— Нужно с чем-то сравнивать. Если взять глубокий анализ в ведущих чемпионатах, на которые нас просят равняться, наверняка там тоже найдутся громкие и мелкие ошибки, недопонимание между экспертным и общественным мнением.

Есть примеры, когда российские судьи (может быть, не топ-уровня, а начинающие), уезжают за рубеж и вливаются там в судейские структуры. Порой они хватаются за головы, сравнивая, насколько классно у нас все устроено даже на начальном уровне и какая беда за границей. Свежий пример — петербурженка Наталья Столярова уехала в Германию. Недавно вышло ее интервью Анатолию Синяеву (автор Telegram-канала «Алё, рэф!». - Прим. «СЭ») — интересно почитать, каково там.

— Плохо?

— Там на начальном уровне люди сидят на лекциях с пивом, смеются и не понимают, что вообще происходит. Не могу себе и близко такое представить в России.

— Может , так и надо?

— Давайте попробуем. Предложите со своей стороны такой вариант нашему руководству... Это все из области троллинга.