Андрей Лосюк покидает «Локомотив»

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк покидает клуб по завершении контракта, информирует сайт москвичей.

Андрей Лосюк пришел в «Локомотив» в 2019 году. Его приглашал теперь уже бывший генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

23 декабря «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе со своего поста. Новым гендиректором москвичей стал Владимир Леонченко.

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстает на тринадцать очков.

Лосюк прежде подвергался критике бывшего главного тренера команды Юрия Семина, который называл его «продавцом обоев».