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Сегодня, 18:51

Андреев высказался о возможном наказании Кержакова за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал возможное наказание вратаря «Зенита» Михаила Кержакова за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» на праздновании чемпионства питерской команды.

«Если руководство РФС представит в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания. Дисквалификация может быть долгой? Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Кержаков в нынешнем сезоне провел 27 матчей и пропустил 17 голов. Контракт с 36-летним голкипером истекает летом 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semen-andreev-kerzhakova-mogut-nakazat-po-raznomu-diskvalifikatsiya-shtraf-ili-prosto-zamechanie/
Михаил Кержаков
Футбол
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ФК Зенит
Семен Андреев
17
8
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
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«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: «Сочи» — «Ростов», «Факел» — «Пари НН» и другие матчи 27-го тура

Кузьмичев считает, что «Крылья Советов» сумеют сохранить прописку в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
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Локомотив

 17 1 3
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Локомотив

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