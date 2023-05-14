Андреев высказался о возможном наказании Кержакова за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал возможное наказание вратаря «Зенита» Михаила Кержакова за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» на праздновании чемпионства питерской команды.

«Если руководство РФС представит в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания. Дисквалификация может быть долгой? Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Кержаков в нынешнем сезоне провел 27 матчей и пропустил 17 голов. Контракт с 36-летним голкипером истекает летом 2023 года.